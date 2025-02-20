В Раде заверили, что между Трампом и Зеленским нет вражды

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что не считает «враждой» последние резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Его слова приводит Sky News.

«Украина и США — очень близкие союзники, партнеры и друзья, и между друзьями могут быть некоторые недопонимания, могут быть разные мнения. Мы должны доверять только прямому, открытому разговору между живыми людьми, вот что важно», — сказал Мережко.

Он заверил, что Киев «испытывает огромное уважение к Трампу», а лидеры США и Украины являются демократически избранными президентами.

«Мы находимся в состоянии войны и рассчитываем на американскую поддержку. Мы благодарны за поддержку. Но чтобы выжить, нам нужно больше помощи, больше поддержки от наших союзников, от наших друзей», — заявил нардеп.

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в Госдуме оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского.