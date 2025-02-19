В Госдуме оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского

Депутат Слуцкий: Трамп дал адекватную оценку ситуации на Украине и ее лидерам

Президент США Дональд Трамп адекватно оценивает ситуацию на Украине и ее политических лидеров. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя резкие высказывания американского лидера в адрес Владимира Зеленского.

Слуцкий подчеркнул, что соответствующие оценки должны учитываться при урегулировании кризиса на Украине.

«Трамп, похоже, адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее политических лидеров. Особенно в части желания Зеленского продолжать конфликт ради собственной выгоды. Надеемся, что подобные трезвые оценки со стороны лидера США будут учитываться и при формировании позиции по украинскому урегулированию в целом», — заявил депутат.

Президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса. Российский лидер назвал эту ситуацию «абсолютно естественной».

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.