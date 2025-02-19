Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского

Депутат Слуцкий: Трамп дал адекватную оценку ситуации на Украине и ее лидерам
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп адекватно оценивает ситуацию на Украине и ее политических лидеров. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя резкие высказывания американского лидера в адрес Владимира Зеленского.

Слуцкий подчеркнул, что соответствующие оценки должны учитываться при урегулировании кризиса на Украине.

«Трамп, похоже, адекватно воспринимает ситуацию на Украине и оценивает ее политических лидеров. Особенно в части желания Зеленского продолжать конфликт ради собственной выгоды. Надеемся, что подобные трезвые оценки со стороны лидера США будут учитываться и при формировании позиции по украинскому урегулированию в целом», — заявил депутат.

Президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса. Российский лидер назвал эту ситуацию «абсолютно естественной».

Ранее европейский лидер счел необоснованными высказывания Трампа о Зеленском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами