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Во Франции высказались против провоенного саммита в Париже

Филиппо: Макрон организует саммит в поддержку продолжения конфликта на Украине
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Hannah Mckay/Reuters

Президент Франции, объявив о подготовке неформального саммита ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе, фактически организует встречу в поддержку продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«В то время, когда Макрон организует военный саммит в Париже, чтобы попытаться противостоять мирной динамике, продвигаемой Трампом, британский премьер-министр объявил, что он «готов послать войска на Украину» против России!» — пишет Филиппо.

Он напомнил, что сам Макрон неоднократно говорил о готовности послать французские войска на Украину.

Также министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что на экстренной встрече в Париже лидеры Европейского союза обсудят, как не допустить, чтобы возможные мирные переговоры по Украине, продвигаемые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, закончились «вознаграждением» России за ее «агрессию».

Ранее бывший генсек НАТО осудил Трампа за общение с Путиным.

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