Стало известно, что будут обсуждать на экстренной встрече лидеров ЕС в Париже

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что на экстренной встрече в Париже лидеры Евросоюза обсудят, как не допустить, чтобы мирные переговоры по Украине закончились «вознаграждением» России за якобы ее «агрессию». Об этом пишет Reuters.

Он утверждает, что действия России на Украине «не могут быть вознаграждены, мы не можем поощрять других к развязыванию захватнических войн».

«Сегодня я убежден, что Путин будет продолжать атаковать и бомбить Украину. Поэтому я не вижу мира на горизонте в настоящее время», — сказал Альбарес.

До этого глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж 17 февраля проведет саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее бывший генсек НАТО пристыдил Трампа за общение с Путиным.