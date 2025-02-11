Полянский пояснил, почему нет контактов между делегациями РФ и западными дипломатами

Полянский: западные делегации сами себе запретили контакты с дипломатами из РФ

Многие делегации стран Запада в Организации Объединенных Наций сами ограничили неформальные контакты с дипломатами из России. Об этом заявил в интервью ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что российские дипломаты готовы работать с любыми коллегами из США и никогда не уходили от контактов с ними. По словам Полянского, на площадке Совета безопасности ООН взаимодействие с Соединенными Штатами и другими западными странами по рабочим вопросам никогда не прерывалось, особенно на экспертном уровне.

Дипломат добавил, что многие западные делегации сами себе запретили неформальное общение, прекратив посещать приемы и приглашать дипломатов РФ на свои мероприятия.

В этом же интервью Полянский заявил, что Россия готова к всеобъемлющим переговорам с США по контролю над вооружениями, в рамках которых беспокойствам Москвы будет уделено должное внимание.

Ранее в МИД РФ заявили о смене вех в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.