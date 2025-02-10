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В МИД РФ заявили о смене вех в политике США после прихода Трампа

Рябков: переизбрание Трампа означает смену вех в политике США
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов говорит о перемене политического курса страны, заявил на пресс-конференции замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Возвращение Дональда Трампа <…> означает смену вех и во внутренней политике США, и, конечно, появление множества новых компонентов и нюансов во внешнеполитическом курсе», — сказал замглавы МИД России.

8 февраля Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным.

Ключевой темой обсуждения якобы стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее в Госдуме высказались о риторике США по Украине при Трампе.

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