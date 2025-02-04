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Премьер Канады заявил, что США отложили введение пошлин

Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней
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Global Look Press

Канадский премьер Джастин Трюдо написал в соцсети X, что США приостановят введение пошлин на товары страны на месяц.

Политик сообщил, что провел «хороший телефонный разговор» с президентом США Дональдом Трампом. Трюдо отметил, что Канада реализует свой план пограничного контроля, стоимость которого составляет $1,3 млрд: граница будет укреплена новыми вертолетами, технологиями и персоналом. К этому проекту привлечены почти 10 тыс. человек.

Премьер-министр отметил, что Оттава «усилила координацию» с Вашингтоном и взяла на себя дополнительные обязательства по борьбе с распространением наркотика фентанила: картели будут включены в список террористических организаций, на границе будет вестись круглосуточное наблюдение, будет создана объединенная канадско-американская группа для противодействия организованной преступности, отмыванию денег и распространению запрещенных веществ. Канада намерена потратить на это $200 млн. По словам Трюдо, пока Оттава «работает вместе» с Вашингтоном по этим вопросам, введение пошлин отложат как минимум на 30 дней.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Помимо защиты американского бизнеса, политик рассматривает эту меру в качестве стимула для Мехико и Оттавы в борьбе с торговлей фентанилом.

Ранее глава евродипломатии заявила, что ЕС готовится к «торговой войне» с США.

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