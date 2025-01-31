Нарышкин заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Нарышкин: врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской партии «Единая Россия» «Наша Победа» заявил, что врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО. Его слова передает ТАСС.

«Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам», — сказал Нарышкин.

В конце 2024 года Нарышкин заявлял о приближении России к достижению целей спецоперации. По словам директора Службы внешней разведки, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным.

Нарышкин отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По его словам, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и договороспособность.

Ранее Нарышкин заявил, что Запад намерен сорвать участие глав стран в юбилее Победы.