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Нарышкин заявил, что Запад намерен сорвать участие глав стран в юбилее Победы

Нарышкин: Запад хочет сорвать участие глав государств в праздновании Победы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Некоторые западные страны предпринимают попытки для срыва участия глав государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

«Уже видим попытки, которые предпринимаются рядом западных столиц, сорвать участие международных, иностранных руководителей в праздновании юбилея Великой Победы <...> Эти попытки являются одним из приоритетов внешнеполитических ведомств и специальных служб западных стран», — отметил он.

В западных столицах понимают, что их успех в таких действиях будет иметь значение в планах о полной изоляции Российской Федерации, объяснил Нарышкин.

«Но, конечно, им этого не добиться», — подчеркнул директор СВР.

15 января министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что для участия в Параде на Красной площади в Москве приглашены воинские подразделения 19 стран. 10 из них уже подтвердили участие, уточнил он.

В конце декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что военные из Северной Кореи могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая.

Ранее Путин заявил о недопустимости формализма при подготовке к 80-летию Победы.

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80 лет Победы
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