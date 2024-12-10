Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с журналом «Разведчик».

Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По его словам, украинская армия оказалась на грани развала, а «режим Владимира Зеленского» полностью утратил легитимность и договороспособность.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможности организации новой «Ялтинской конференции», которая могла бы установить новую геополитическую реальность по итогам специальной военной операции.

Он добавил, что рассматривает концепцию «Ялты 2.0» исключительно в контексте необходимости натиска на Вашингтон для разработки дипломатических решений, которые позволят зафиксировать новую геополитическую обстановку после завершения специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать СВО.