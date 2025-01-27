В Абхазии предложили увеличить количество избирательных участков в РФ на выборах

У проживающих в России граждан Абхазии могут возникнуть сложности с голосованием, если количество участков останется на уровне лишь двух, как планируется. Об этом заявил руководитель одного из двух избирательных участков в РФ Абхазского ЦИКа Беслан Кобахия, которого цитирует Тelegram-канал «Ломовка».

Беслан Кобахия отметил, что абхазским ЦИК было принято решение об открытии в России только двух избирательных участков — в Карачаево-Черкесии и в Москве.

«Непонятно, почему так мало», — задается вопросом эксперт.

Он подчеркнул, что абхазы неоднократно говорили о необходимости открытия дополнительных участков в Ростове, Санкт-Петербурге и других городах. Их нужно услышать, считает общественный деятель.

Эксперт напомнил, что в прошлые годы было то же самое.

«Я думаю, что это больше упирается в вопросы финансирования. Однако считаю, что их нужно услышать, нужно открыть еще несколько избирательных участков, причем, в разных городах, там, где живут абхазы, имеющие гражданство Республики Абхазии», — добавил Кобахия.

Он констатировал, что ранее уже были прецеденты, когда Абхазия хотела открыть избирательные участки в Турции.

«Но тогда в день голосования грузинская сторона заявила протест Анкаре. Дескать, Абхазия непризнанное государство со стороны Турции, а они открывают там избирательный участок», — заявил Кобахия.

Он считает, что голосование в России кому-то может показаться имиджевым, но является крайне важным.

«Оно доказывает, что мы с Россией являемся стратегическими партнерами. Это возможность еще раз подтвердить наши добрые союзнические отношения с РФ», — заявил эксперт.

Также Кобахия отметил, что Абхазия «всеми фибрами души повернута в сторону Российской Федерации».

Он убежден, что если какой-то кандидат будет откровенно поддержан «внешней стороной» — Турцией, Грузией, он едва ли победит.

«Абхазы — небольшой, но гордый народ», — заключил эксперт.

Напомним, что досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля.