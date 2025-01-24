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Стало известно об «экстремальном хаосе» в правительстве США из-за Трампа

WSJ: первые указы Трампа вызвали экстремальный хаос в правительстве США
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Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые указы Дональда Трампа на посту президента США вызвали «экстремальный хаос» в правительстве Соединенных Штатов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Некоторые давние федеральные служащие заявили, что хаос на этой неделе казался более экстремальным, отчасти из-за широкомасштабных различий между повестками предыдущей администрации и новой», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в целом на фоне прихода Трампа к власти в США «работа правительства замедлилась». К примеру, американские ведомства, занимающиеся здравоохранением и рядом социальных вопросов, временно прекратили «внешние коммуникации» вплоть до получения дальнейших распоряжений. На этом фоне были отменены командировки для чиновников, пишет WSJ.

Кроме того, обращает внимание американская газета, еще одной проблемой стала «путаница с распределением денежных средств между различными органами власти». Как напоминает WSJ, порядок соответствующего распределения был утвержден еще во время президентства Джо Байдена.

До этого сообщалось, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих.

По словам доцента университета Вирджинии Рэйчел Поттер, указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Ранее в РФ оценили решение Трампа отменить политику разнообразия в правительстве США.

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