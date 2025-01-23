NYT: Трамп может подписать указ об увольнении более 50 тысяч госслужащих

Президент США Дональд Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Указ F может привести к увольнению 50 тысяч или больше человек», — сообщает издание, ссылаясь на мнение эксперта.

По словам доцента университета Вирджинии Рэйчела Поттера, указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Накануне администрация Трампа сократила более 15 опытных сотрудников министерства юстиции США.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год.

Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее Трамп назначил посла в Евросоюзе.