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В Бразилии заявили о возможном усилении сотрудничества с США при Трампе

Folha de S.Paulo: Трамп может усилить сотрудничество с Бразилией
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David Dee Delgado/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп на посту главы государства может укрепить сотрудничество со странами Латинской Америки, в особенности с Бразилией. Об этом пишет Folha de S.Paulo со ссылкой на источники.

По мнению источника, США могут нарастить инвестиции в экономику Бразилии для сдерживания экономического влияния Китая на регион. При этом, по их информации, Трамп, скорее всего, не станет оказывать давление на администрацию президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Отмечается также, что американский лидер отказывался от публичных нападок в сторону главы Бразилии, в отличие от аргентинского лидера Хавьера Милея.

В Бразилии также уверены, что Трамп не захочет применять жесткие экономические меры в отношении южноамериканской республики, несмотря на обещание вводить пошлины для стран — участниц БРИКС.

30 ноября Трамп в своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100%. Тогда он заявил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны».

Ранее Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию.

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