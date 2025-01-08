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Трамп пригласил бывшего президента Бразилии на инаугурацию

Трамп пригласил на инаугурацию экс-президента Бразилии Болсонару
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Kevin Lamarque/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил бывшего лидера Бразилии Жаира Болсонару на инаугурацию, которая состоится 20 января. Об этом бразильский политик сообщил в соцсети X.

«Для меня большая честь получить от президента США Дональда Трампа приглашение на его инаугурацию», — написал он.

7 января Трамп провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, но тот его не пригласил.

Бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов выразил мнение, что Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета, считает эксперт.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией.

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