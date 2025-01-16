Глава РФПИ оценил возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона

Глава РФПИ Дмитриев: у Москвы и Вашингтона могут быть нормальные отношения

Москва и Вашингтон могут иметь нормальные отношения, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он сделал соответствующее заявление в ходе выступления на форуме Future Minerals Forum в Саудовской Аравии, пишет ТАСС.

«Россия и США могут иметь нормальные отношения, однако для этого нужны люди, которые будут сфокусированы на решении проблем [между двумя государствами]», — сказал эксперт.

По его словам, эти люди должны проанализировать, какие шаги американские и российские власти могут предпринять для сотрудничества в той или иной области. В том числе это касается борьбы с терроризмом и взаимодействия в сфере экономики, включая энергетическую отрасль.

Также глава РФПИ не исключил, что Вашингтон в течение 2025 года будет снижать давление на европейские страны. Благодаря этому у соответствующих государств появится возможность уменьшить количество принимаемых решений, которые экономически необоснованны.

«Внутренний фокус [в Европе] сместится в сторону экономических вопросов, сохранения рабочих мест, экономического роста и стабильных поставок», — пояснил Дмитриев.

Как он отметил, европейские страны больше всех подвержены негативному влиянию от текущей геополитической ситуации. Это выражается в закрытии местных предприятий и массовых увольнениях сотрудников.

Ранее в Государственной думе РФ заявили о снижении риска прямого конфликта с США.