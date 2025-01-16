В Госдуме оценили риски прямого конфликта России и США

Риски прямого столкновения России и США достаточно высоки, но с приходом к власти президента Дональда Трампа они станут несколько ниже. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, в реалиях сегодняшнего дня подобные риски есть всегда, и необходимо быть готовым к такому развитию событий. Депутат напомнил, что сейчас отношения с США находятся на небывало низком уровне из-за политики в отношении Украины. Тем не менее, по его словам, ситуация после выборов в Соединенных Штатах сократила риски столкновения.

Чепа указал на риторику Трампа по поводу стремления завершить конфликт на Украине и отметил, что такие заявления являются большим шагом вперед.

«И все же мы видим, что США жестко отстаивают собственные интересы, игнорируя даже партнеров по НАТО, своих соседей. Так что мы все равно должны быть готовы, должны рассчитывать только на себя и, учитывая все это, выстраивать линию отношений со Штатами», — сказал Чепа.

До этого бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, href=»//wwwчто отправка новой военной помощи Украине при отказе России сесть за стол переговоров ради урегулирования конфликта приведет к войне.gazeta.ru/politics/news/2025/01/16/24844226.shtml»>заявил, что отправка новой военной помощи Украине при отказе России садиться за стол переговоров ради урегулирования конфликта приведет к войне.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.