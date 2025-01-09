Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном

Медведев считает, что глава Армении вспомнит о членстве в ОДКБ после слов Алиева

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве страны в ОДКБ после недавних слов президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его слова приводит информагентство РИА Новости.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения — член ОДКБ. Или еще вариант в свете намерения армянских вождей обручиться с Евросоюзом. <...> У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — сказал Медведев.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

В ответ Пашинян заявил, что Армения имеет легитимное право на обороноспособную армию. Он также заверил, что Ереван не ставит перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров территории, оказавшихся под контролем Азербайджана в ходе нагорнокарабахского конфликта в 2020 году.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.