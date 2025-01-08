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Пашинян ответил на слова Алиева об «угрозе» Армении для Южного Кавказа

Пашинян: у Армении есть легитимное право иметь обороноспособную армию
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Илья Питалев/РИА Новости

Армения имеет легитимное право на обороноспособную армию, однако Ереван не имеет агрессивных намерений в отношении своих соседей. Об этом в интервью Арменпресс заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пашинян подчеркнул, что Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе Азербайджана, и ожидает от Баку того же — «то есть четкого и безоговорочного признания территориальной целостности Армении».

Также премьер заявил, что Армения не ставит перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров территории, оказавшихся под контролем Азербайджана в ходе нагорнокарабахского конфликта в 2020 году.

Политик напомнил, что процесс демаркации позволит решить этот вопрос мирным путем, путем переговоров.

Касательно опасений, связанных с вооружением, у армянской стороны также есть опасения по поводу вооружения Азербайджана, опасения соседнего государства были услышаны. Именно по этой причине Ереван сделал предложение Баку сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями, теперь ждет ответа, добавил Пашинян.

7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения фактически является источником угрозы для Южного Кавказа, а ее вооружение приведет к новой напряженности в регионе.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.

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