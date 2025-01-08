Алиев назвал Армению угрозой для Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Армения фактически является источником угрозы для региона», - отметил Алиев.

По его словам, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности. Алиев добавил, что Баку нацелен на мир и сотрудничество на Южном Кавказе, и ему не следует мешать.

Политик также подчеркнул необходимость немедленного прекращения вооружения Армении.

»Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие», - сказал он.

Говоря о ходе переговоров по мирному соглашению, Алиев выразил надежду, что Ереван согласится с условиями Баку. Он добавил, что если Армения не заинтересована в мирном договоре, то и Азербайджан не будет в нем нуждаться.

В декабре Алиев заявил, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Евросоюза создана инфраструктура НАТО.

Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.