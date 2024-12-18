Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию ради мирного договора

Армения до подписания мирного договора с Азербайджаном должна внести корректировки в конституцию и согласиться на ликвидацию Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил в интервью РИА Новости азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он уточнил, что в армянской конституции есть ссылка на декларацию независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая Нагорно-Карабахская автономная область указана как часть Армении.

Алиев добавил, что вопрос о ликвидации Минской группы ОБСЕ может быть решен только консенсусом, поэтому без участия Армении это сделать невозможно. По мнению политика, эта группа уже давно не функциональна, но формально она существует.

Вопрос Баку заключается в том, что если Армения признала Карабах территорией Азербайджана, а Минская группа была сформирована для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна сейчас. Нежелание Еревана ликвидировать группу, вместе с Баку обратиться в ОБСЕ по ее ликвидации, свидетельствует о том, что планы «реваншистов» достаточно серьезны, предположил Алиев.

Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписан мирный договор, несмотря на то, что с последнего нагорнокарабахского конфликта прошло четыре года. 4 декабря армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения, остались последние детали.

Ранее в Армении заявили о невозможности отказа от границ советских времен.