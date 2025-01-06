В Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в президенты

ЦИК Абхазии завершил получение документов от кандидатов в президенты

В Абхазии завершилась регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

В комиссии отметили, что в настоящее время на пост президента могут претендовать пятеро из ранее выдвинутых восьми кандидатов. Регистрация кандидатов завершится 16 января. Как уточнили в ЦИК, выдвинутые инициативными группами Беслан Квициния, Кан Кварчия и выдвинутый Народной партией Абхазии Шамиль Адзынба сняли свои кандидатуры.

Всего ЦИК Абхазии принял подписные листы от пяти инициативных групп — это группы Бадры Гунбы, Олега Барцица, Адгура Ардзинбы, Роберта Аршбы, Адгура Хурхумала.

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания ранее отказался участвовать в выборах главы республики. Обязанности президента в настоящее время исполняет вице-президент Бадра Гунба, обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, кандидат от оппозиции.

Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля. Регистрация инициативных групп и выдвижение кандидатов в президенты начинается с 17 декабря и продлится до 6 января.

Ранее Бжания попросил Россию ввести санкции против Абхазии.