Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в президенты

ЦИК Абхазии завершил получение документов от кандидатов в президенты
close
Томас Тхайцук/РИА Новости

В Абхазии завершилась регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

В комиссии отметили, что в настоящее время на пост президента могут претендовать пятеро из ранее выдвинутых восьми кандидатов. Регистрация кандидатов завершится 16 января. Как уточнили в ЦИК, выдвинутые инициативными группами Беслан Квициния, Кан Кварчия и выдвинутый Народной партией Абхазии Шамиль Адзынба сняли свои кандидатуры.

Всего ЦИК Абхазии принял подписные листы от пяти инициативных групп — это группы Бадры Гунбы, Олега Барцица, Адгура Ардзинбы, Роберта Аршбы, Адгура Хурхумала.

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания ранее отказался участвовать в выборах главы республики. Обязанности президента в настоящее время исполняет вице-президент Бадра Гунба, обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, кандидат от оппозиции.

Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля. Регистрация инициативных групп и выдвижение кандидатов в президенты начинается с 17 декабря и продлится до 6 января.

Ранее Бжания попросил Россию ввести санкции против Абхазии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами