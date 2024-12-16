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Экс-президент Абхазии Бжания отказался участвовать в выборах

РИА: экс-президент Абхазии Аслан Бжания отказался участвовать в выборах

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Artur Lebedev/AP

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания отказался участвовать в выборах главы республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, команда Бжании пойдет на выборы. Он предположил, что кандидатом может стать исполняющий обязанности президента Бадра Гунба.

14 декабря Бжания заявил, что планирует сформировать свою команду, которая примет участие в намеченных на 15 февраля досрочных выборах президента республики.

Обязанности президента сейчас исполняет вице-президент Бадра Гунба, обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, кандидатуру которого предложила оппозиция.

Парламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 15 февраля. Регистрация инициативных групп и выдвижение кандидатов в президенты начинается с 17 декабря и продлится до 6 января.

Ранее Бжания попросил Россию ввести санкции против Абхазии.

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