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В Абхазии заявили, что экс-президент Бжания просит РФ ввести санкции против своей страны

«Республика»: Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии

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Russian Foreign Ministry Press Service/AP

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания просит Россию ввести санкции против Абхазии, чтобы получить возможность вернуться к власти. С таким утверждением выступило местное издание «Республика» в Telegram-канале.

«Есть достоверная информация, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания обратился к российской стороне с предложением ввести ограничения против республики», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает в публикации издания, среди санкционных мер якобы могут обсуждаться запрет на экспорт абхазских цитрусовых, прекращение потока электроэнергии из России в Абхазию, а также приостановка финансирования «по всем статьям». При этом детали последнего пункта не раскрываются.

Отмечается, что так Бжания планирует «вернуться к власти под внешним давлением».

До этого сообщалось, что в Абхазии не хватает денежных средств для выплат заработных плат бюджетникам после остановки финансовой помощи России.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Досрочные выборы главы государства назначили на 15 февраля 2025 года.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Бжании.

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