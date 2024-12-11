В Грузии могут лишить президента государственной охраны

Власти Грузии могут лишить президента страны Саломе Зурабишвили государственной охраны на фоне нарушения главой государства конституции страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание комитета парламента по юридическим вопросам.

«Государство не должно быть обязано тратить деньги и создавать специальные условия человеку, в отношении которого конституционный суд вынес решение о нарушении конституции Грузии», — заявил в парламенте один из авторов инициативы депутата Тенгиз Шарманашвили.

Он добавил, что в сложившихся условиях в Грузии и на фоне нарушения Зурабишвили законодательства страна не должна быть обязана «проводить специальные мероприятия для охраны такого человека».

До этого конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон, отправившись в сентябре-августе за границу вопреки запрету правительства. Это решение открывает возможность запуска первой в истории страны процедуры импичмента. В правящей партии Грузии признают, что из-за расклада сил в парламенте сместить Зурабишвили с поста президента вряд ли удастся и объясняют свою инициативу необходимостью «реагирования на нарушение» конституции. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.