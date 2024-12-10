Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в стране поделилась в социальных сетях фотографией поезда, установленного перед дворцом главы государства, и спросила, кто из избирателей отправится с ней в путь. Соответствующий пост она выложила на своей странице в соцсетях.

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани... Посмотрим, кто на нем поедет», — написала Зурабишвили на своей странице.

Согласно предположениям, этот поезд, о котором она упоминает, является новогодней декорацией, установленной местными властями.

8 декабря Зурабишвили сообщила, что встретилась с Дональдом Трампом, президентом Франции и американским бизнесменом Илоном Маском на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

30 ноября Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является нелегитимным.

Ранее Зурабишвили пригласила Маска в Грузию.