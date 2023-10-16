Самоволка президента. Парламент Грузии проголосует по вопросу импичмента Зурабишвили

Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон, отправившись в сентябре-августе за границу вопреки запрету правительства. Это решение открывает возможность запуска первой в истории страны процедуры импичмента. В правящей партии Грузии признают, что из-за расклада сил в парламенте сместить Зурабишвили с поста президента вряд ли удастся и объясняют свою инициативу необходимостью «реагирования на нарушение» конституции. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление подпункта «А» пункта 1 статьи 52 конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением конституции», — заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава (цитата по РИА Новости).

С решением согласились шесть из девяти судей пленума Конституционного суда Грузии, оно будет направлено парламенту. В течение двух недель вопрос об импичменте должен быть вынесен на голосование.

Однако даже в правящей партии сомневаются в успехе импичмента, ведь для него необходимо набрать 100 голосов, а у правящего большинства («Грузинская мечта») есть лишь 84.

«Практически исключено собрать 100 голосов, когда будет проходить голосование за импичмент на следующей неделе», — в разговоре с телеканалом IMEDI признал глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе (цитата по ТАСС).

Тем не менее противники Зурабишвили все же намерены инициировать вопрос, так как, считают они, «закрывать на это глаза нельзя».

«Как бы ни закончилась процедура импичмента, мы уже достигли заданной цели, нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования, что будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления. Что касается нарушившего Конституцию Грузии президента, она с сегодняшнего дня лишь формально рассматривается президентом Грузии», — заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

62% жителей Грузии выступили против запуска процедуры импичмента президента, 38% поддержали его проведение. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Edison Research, проведенного по заказу телеканала Formula.

Президент тянет одеяло на себя

Противники Зурабишвили уверены, что та отправилась в зарубежные поездки, не имея на то полномочий.

«Напоминаем президенту Зурабишвили, что, согласно пункту «А» статьи 52 конституции, президент осуществляет представительские функции во внешней политике только с согласия правительства», — говорится в заявлении грузинского кабмина, опубликованного в конце августа.

Внешнюю политику осуществляет правительство, напомнили в кабмине Грузии. Президент исполняет лишь церемониальные функции. На этом основании кабмин «отказал» Зурабишвили в праве посетить целый ряд европейских стран и провести встречи с лидерами этих государств. Оппоненты главы государства обвиняли ее в том, что она якобы вводит в заблуждение европейских лидеров, утверждая, что Грузия не готова стать кандидатом в члены ЕС (решение по этому вопросу Брюссель должен вынести до конца года).

Зурабишвили уходить не собирается

Несмотря на запрет правительства, Зурабишвили все же посетила Берлин, Брюссель и Париж.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», — говорила Зурабишвили в своем телеобращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии в сентябре.

Зурабишвили подчеркнула, что ее обязанность следовать пункту конституции Грузии, в котором говорится, что руководство страны должно делать все для интеграции республики в ЕС и НАТО.

«Поэтому я езжу. Была сейчас в Берлине, Брюсселе, Париже. Пользуюсь своими контактами, существующим мне доверием», — заявила она.