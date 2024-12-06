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Эксперт раскрыл главную тему встречи Путина и Лукашенко

Политолог Колчин: главной темой беседы Путина и Лукашенко станет безопасность

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в первую очередь вопросы безопасности, отметил политолог Петр Колчин в беседе с 360.ru. К другим темам, которые затронут главы государств на сегодняшнем заседании Высшего госсовета Союзного государства, он отнес экономику и вопросы дальнейшей интеграции стран.

«Вопросы безопасности будут первостепенными на встрече», — убежден эксперт.

Не менее важна, по его мнению, тема экономики и унификации правовой базы, необходимой для углубления интеграции стран.

В целом сотрудничество государств стало сегодня еще более важным на фоне приближающихся выборов в Белоруссии, считает Колчин. По его мнению, это важно, так как на этом фоне повышается угроза попыток западных политиков использовать сеть провокаторов для дестабилизации обстановки в стране.

Также возможными темами на предстоящей встрече политолог назвал взаимодействие стран в рамках ШОС и БРИКС, подчеркнув, что Москва активно помогает Минску встроиться в работу этих организаций.

Напомним, что Путин до этого одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства – президенты двух стран подпишут на сегодняшнем заседании. В Кремле отмечали, что документ прежде всего решает стратегические задачи и не затрагивает вопросы о тактическом ядерном оружии.

Ранее Песков назвал важное условие союзничества с Белоруссией.

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