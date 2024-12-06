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Песков рассказал, какие задачи решает договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Песков: договор о гарантиях безопасности РФ и Белоруссии решает стратегзадачи

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Договор о гарантиях безопасности, заключенный между Российской Федерацией и Белоруссией, прежде всего решает стратегические задачи. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что о тактическом ядерном оружии в этом документе не говорится.

5 декабря стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор подпишут президенты двух стран. Распоряжением также позволяется МИД России в ходе переговоров вносить изменения в проект договора.

Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что данный документ укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны стран Запада и Украины.

В 2024 году отмечается 25 лет с момента подписания Договора о Союзном государстве, подписанным Россией и Белоруссией.

Ранее в Белоруссии высказались о наличии врагов у Союзного государства.

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