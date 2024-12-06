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Песков назвал важное условие союзничества с Белоруссией

Песков: союз с Белоруссией невозможен без сотрудничества в сфере безопасности

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Союз с Белоруссией был бы невозможен без углубленного взаимодействия в сфере безопасности, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Белоруссия — это союзное государство. <...> И, конечно, союзничество без углубленного взаимодействия в сфере безопасности невозможно», — высказался пресс-секретарь президента РФ, комментируя значение вписания Минска в ядерную концепцию Москвы.

5 декабря российский лидер Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Договор подпишут президенты двух стран. Распоряжением также позволяется МИД России в ходе переговоров вносить изменения в проект соглашения.

До этого аналогичный указ со своей стороны подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В МИД РФ отмечали, что соглашение укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины.

Ранее Россия и Белоруссия скорректировали подходы к применению ядерного оружия.

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