Спрогнозирован средний курс доллара на 2026 год

Инвестор Виноградов: средний курс доллара составит 87 рублей в 2026 году
Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость доллара в 2026 году может составить около 87 рублей, евро — 85–90 рублей, а юаня — 10,5–11 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«В начале 2026 года резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит. В январе курс доллара, вероятнее всего, сохранится в диапазоне 77–80 рублей, евро — около 85–90 рублей, а юань — вблизи отметки 11 рублей. Поддержку рублю продолжат оказывать высокая ключевая ставка ЦБ и продажи валютной выручки экспортерами перед налоговыми выплатами. При этом колебания курсов в течение года сохранятся. Максимальный уровень доллара может достигать около 85 рублей в случае снижения цен на нефть или усиления внешних ограничений, минимальный — опускаться к 75 рублям при снижении геополитической напряженности и восстановлении мировых рынков», — отметил Виноградов.

По его словам, для евро возможен более широкий диапазон — от 80 до 95 рублей, тогда как юань останется относительно стабильным в пределах 10,5–11 рублей.

По оценке Виноградова, начало 2026 года скорее пройдет для курса рубля в режиме спокойствия, чем «качелей». Рынок адаптировался к условиям неопределенности, а базовые факторы поддержки рубля сохраняются, пояснил инвестор. В то же время на ситуацию по-прежнему могут повлиять геополитическое напряжение, решения ОПЕК+ и новый виток санкционного давления, предупредил Виноградов.

Говоря о ключевых факторах курса рубля, Виноградов выделил зависимость от геополитического фона, цен на нефть и газ, решений ЦБ и экспортной политики крупных компаний. Частным инвесторам инвестор посоветовал воздерживаться от активных операций с валютой без четких целей и ориентироваться на обмен лишь при необходимости крупных покупок или поездок за границу, внимательно отслеживая макроэкономические индикаторы.

По данным Investing.com, курс доллара 23 декабря превышал 78 рублей, евро — 91 рубль. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,1 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин объяснил падение доллара.

