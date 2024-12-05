Путин одобрил проект договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в документе.

Договор подпишут президенты двух стран. Распоряжением также позволяется МИД России в ходе переговоров вносить изменения в проект договора.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что данный документ укрепит оборону Союзного государства на фоне возрастающих угроз со стороны Запада и Украины.

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В 2024 году исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

В январе этого года президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства. В него будут включены две ежедневные газеты, еженедельный журнал и телеканал, вместе они обеспечат скоординированную политику.

Ранее РФ и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.