В Румынии пройдут выборы в парламент, избирательные участки откроются в 8:00 по московскому времени. Об этом передает ТАСС.

Участниками выборов стали 31 политическая партия и 19 организаций национальных меньшинств, им необходимо преодолеть пятипроцентный избирательный порог. На места в парламенте претендуют свыше восьми тысяч кандидатов.

Парламентарии избираются сроком на четыре года. Палата депутатов состоит из 330 парламентариев, Сенат — из 136.

В конце ноября в Румынии прошел первый тур выборов президента страны, победил Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 8 декабря в Румынии пройдет второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Ранее в Кремле заявили, что будут следить за выборами в Румынии.