В Кремле заявили, что будут следить за выборами в Румынии

Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время России «хорошо понятна политика» действующего руководства Румынии. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что курс Бухареста по отношению к Москве «не является дружественным».

«Дальше, мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем», — отметил Песков.

На вопрос, оказались ли результаты голосования неожиданными для Кремля и как в РФ оценивают перспективы независимого кандидата Кэлина Джорджеску, пресс-секретарь президента ответил, что Москва «не так близко знакома» с мировоззрением этого политика в том, что касается отношений с Россией.

В Румынии в воскресенье, 24 ноября, состоялись президентские выборы. Предварительные итоги голосования показывают, что победитель будет определен во втором туре. Он состоится 8 декабря.

Центральное бюро Румынии в понедельник, 25 ноября, к 11:00 по московскому времени подсчитало 99,94% голосов. Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,17% голосов.

Джеорджеску утверждал, что у него нет связей с Россией, однако он «тянется к русской культуре». Кандидат в президенты также считает, что Румынии следовало бы наладить хорошие отношения с Россией, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира» и это пойдет стране на пользу. Политик также не раз отмечал, что членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе не дало Бухаресту необходимой защиты.

Ранее стало известно, кто прошел во второй тур выборов президента Румынии.