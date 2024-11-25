Поддерживающий расширение связей с Россией кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов главы государства. Об этом со ссылкой на данные Центризбиркома республики сообщает РИА Новости.

После подсчета 100% голосов избирателей ЦИК установил, что первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, которого румынские СМИ называют пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов.

На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, через восемь дней в Румынии пройдет второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ходом избирательного процесса в Румынии. Политику действующего руководства страны по отношению к России он назвал недружественной.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС.