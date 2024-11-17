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Старейшины Очамчырского района поддержали президента Абхазии

Инфоцентр Абхазии: старейшины Очамчырского района поддержали президента Бжанию

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РИА Новости

Старейшины Очамчырского района выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжании. Об этом сообщается в Telegram-канале инфоцентр главы государства.

«Старейшины Очамчырского района в ходе встречи с президентом выразили ему поддержку и подчеркнули важность сохранения конституционного порядка», — говорится в заявлении.

Они также призвали Бжанию к мирному разрешению текущего политического кризиса.

Президент Абхазии после захвата зданий протестующими 15 ноября находился в здании МВД республики в Сухуме, а затем уехал в родное село Тамыш в Очамчырском районе, откуда сейчас работает.

15 ноября оппозиция в Сухуме захватила комплекс правительственных зданий и потребовала отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Бжания сообщал, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента.

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