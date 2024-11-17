Оппозиция Абхазии сообщила о возможном заседании парламента

Депутаты парламента Абхазии могут собраться на заседание в понедельник для обсуждения кризиса в республике. Об этом заявил представитель оппозиции Леван Микаа, выступая перед сторонниками оппозиции, передает агентство «АИШАРА».

«Парламент ведет консультации. Завтра он должен собраться на сессию, где будет решен вопрос политического кризиса», — сказал Микаа.

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий республики, после этого он готов уйти в отставку.

Бжания отметил, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее в Абхазии опровергли сообщения о нахождении Бжании в России.