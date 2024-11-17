Оппозиция в Абхазии может создать временное правительство

Координационный совет Абхазии, объединяющий оппозицию и общественные организации, создаст временное правительство, если не будут выполнены требования об отставке президента республики Аслана Бжании. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), представитель оппозиции Темур Гулиа.

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — сказал он.

Накануне Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».