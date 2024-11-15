Бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ»

Народ Абхазии протестует не против России, а против олигархов, которые «хотят сделать из республики анклав по отмыванию денег». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия. По его словам, жители республики не видят выгоды в соглашении о российских инвесторах.

«Очень важно понять, что никакого антироссийского настроения у народа Абхазии нет. Это все надуманно теми людьми, которые на сегодняшний день пригрелись в кресле. У них есть хорошие, теплые связи с олигархатом и, соответственно, они проталкивают какие-то свои личные интересы, которые никак не связаны ни с народом России, ни с народом Абхазии. У народа Абхазии никаких проблем, никаких вопросов к России и к российскому народу нет. Вопросы конкретно к кучке людей, которые хотят из Абхазии сделать анклав, где будут отмывать свои деньги. Вот поэтому народ и взбеленился. Если вдуматься в это соглашение, которое нам пытаются навязать, там вообще нет ничего из интересов Абхазии. Любое соглашение всегда принимается на паритете, правильно? А там напрочь отсутствуют интересы Абхазии. То есть сюда заходит человек с мешком денег, ему дают земельные участки, освобождение от налогов на восемь лет, а какой тогда у Абхазии в этом интерес, если он будет просто зарабатывать, а налоги платить не будет? Нам какой смысл в этом? Люди, которые пригрелись наверху, находятся в жесткой сцепке между собой. У них, прямо сказать, шкурные интересы, и они пытаются это соглашение продавить, протащить любыми способами. Ну народ один раз попросил, второй раз попросил, третий раз попросил. Когда его не услышали, это вот вылилось в народное волнение. Напомню, у нас есть действующий закон об инвестиционной деятельности, которым предусмотрены очень хорошие льготы», — сказал Ломия.

Бывший генпрокурор добавил, что идея о том, что протесты в Абхазии развернулись против России и ее политики, в корне неверна.

«Я вижу, слушаю ваших пропагандистов, они придают этому какой-то антироссийский окрас. Мы все граждане России, у нас 50 человек на СВО погибло. Мы всячески, как можем, поддерживаем Россию. Мы маленькая нация, но никогда никаких антироссийских настроений здесь не было. Просто благодаря вот таким нехорошим бизнесменам это все экстраполируется на наши отношения между Абхазией и Россией. Речь идет о том, что кучка олигархов с нашей и с вашей стороны хочет протолкнуть свои шкурные интересы, а народ восстал против этого. Вот и все. К россиянам это точно никакого отношения не имеет. Мы всегда рады. Приезжайте в любое время, когда вам удобно, когда вам комфортно, мы всегда будем рады вам. Но только не этим негодяям», — заявил Ломия.

По его мнению, депутаты, продвигающие соглашение об инвестиционной деятельности, очень быстро примут сторону народа, и протесты прекратятся.

«Я думаю, что все зависит от того, насколько люди друг друга услышат. У нас дистанция между народом и депутатами очень короткая. То есть этот человек завтра может за столом сидеть где-то на свадьбе, на похоронах, и ему небезразлично, конечно, как о нем будут думать, что ему могут просто руку не подать, просто посчитать его изгоем. Естественно, депутату этого не захочется. Он ощущает себя частью народа и, соответственно, будет с оглядкой на это принимать решение, как бы на него не давили те, которые стоят над ним», — пояснил Ломия.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории республики. Оппозиция считает, что документ не соответствует интересам абхазского народа. Парламент отменил сессию и не стал ратифицировать закон, оппозиция требует провести заседание и проголосовать против.

По данным РИА Новости, протестующие грузовиком протаранили ворота администрации президента, а затем зашли в здание парламента, сломав решетки на окнах. Силовики бросили в толпу несколько дымовых шашек.

Как передает издание «Апсныпресс», администрация президента Абхазии приняла решение отозвать из парламента законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Документ уже готовится.

Как сообщила «Газете.Ru» жительница Абхазии с места событий, представители оппозиции на митинге периодически кричат «Россия!», выражая свою поддержку. Очевидица добавила, что люди ведут себя мирно и ждут решения властей, которое их удовлетворит.

Ранее стало известно о действиях президента Абхазии на фоне протестов в Сухуме.