Президент Абхазии заявил, что уйдет в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что уйдет в отставку со своего поста, когда протестующие против инвестиционного соглашения с Россией освободят здание парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства добавил, что в случае своей отставки готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах в республике.

Бжания отметил, что при условии его отставки Абхазией будет управлять вице-президент Бадра Гунба.

Оппозиция Абхазии 16 ноября заявила, что хочет стабилизации ситуации, а также отставки президента республики.

15 ноября политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть скандальный законопроект. Оппозиция сочла, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

Оппозиционеры заявляли, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Ранее оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента.