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Такер Карлсон покажет документальный сериал о заговоре против Трампа

Премьерный показ сериала о заговоре против Трампа пройдет на канале Карлсона

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Brendan McDermid/Reuters

Премьерный показ документального сериала о заговоре против Дональда Трампа состоится 8 ноября на канале американского журналиста Такера Карлсона TCN (Tucker Carlson Network). Об этом сообщил продюсер сериала, член Гильдии режиссеров США Игорь Лопатенок в интервью газете «Коммерсантъ».

Сериал называется «Вся президентская рать» (All the President's Men. The conspiracy against Trump) и, в частности, рассказывает о людях, которые с 2016 по 2020 год работали в ближайшем окружении Трампа и пострадали за то, что поддерживали его, рассказал Лопатенок.

Он отметил, что если людей за что-то наказывают и прессуют, это не означает, что они начинают голосовать за Джо Байдена или Камалу Харрис. По его словам, своим примером они воспитали сплоченность среди сторонников Трампа и появилось движение MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку снова великой).

По его словам, авторы документального сериала не делают из Трампа идеального правителя, однако Трамп очень поверил в свою миссию «после пережитого покушения, когда произошло прямое божественное вмешательство, чтобы спасти его жизнь», уверен один из создателей сериала.

По мнению продюсера, если бы сериал был показан до голосования, то создателей, вероятно, обвинили бы «в русском следе и влиянии».

После выборов «сражение за перемены только начнется», считает член Гильдии режиссеров США.

Ранее в США сообщили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа.

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