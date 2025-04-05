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Мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске

Ветер в Красноярском крае сносит крыши домов, мужчина оказался под завалами
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Telegram-канал «МВД 24»

Мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Железнодорожном районе Красноярска из-за сильного ветра. Об этом сообщило ГУ МВД по региону в своем Telegram-канале.

«В дежурную часть ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что на улице Северо-Енисейская из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

В МВД также рассказали, что сотрудники полиции Красноярского края подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией. Полицейские проводят информирование граждан на случай эвакуации.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидируют более 20 ландшафтных пожаров в Красноярском крае.

Ранее на Кузбассе обрушилась стена жилого дома.

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