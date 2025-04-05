Россиянка избивала детей и отправляла видео их отцу

В Амурской области мать истязала троих детей и снимала побои на видео

В Благовещенске задержали мать по подозрению в истязании малолетних детей, самому младшему из которых год. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил, что его жена избивает их общих детей. Отец сообщил, что, пока его нет дома, супруга систематически избивает сыновей, которым исполнилось два года и год.

Побои женщина снимала на видео и отправляла мужу. Несовершеннолетних из семьи изъяли, они госпитализированы. Известно, что ранее подозреваемая в истязании уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь против женщины возбуждено уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Амурской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Каспийске огласили приговор местной жительнице, которая избила 11-летнюю дочь, заподозрив ее в краже шариковых ручек. Ребенок получил перелом руки. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее россиянка защищала в суде сожителя, истязавшего ее детей.