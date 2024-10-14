В США заявили, что предотвращена третья попытка покушения на Трампа

В США предотвращена третья попытка покушения на бывшего президента страны и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на заявление шерифа округа Риверсайд штата Калифорния Чада Бьянко, сообщает РИА Новости.

По его словам, правоохранители, вероятно, остановили очередную попытку покушения на Трампа.

Бьянко уточнил, что задержанный мужчина состоит в рядах правой антиправительственной группировки и при досмотре предоставил помощникам шерифа фальшивые билеты для проезда на территорию, где должен был выступать экс-президент.

13 октября сообщалось, что полиция задержала 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера, пытавшегося попасть на митинг Трампа с заряженным дробовиком. Инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности бывшего президента. Миллера отпустили под залог в размере $5 тыс.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба в штате Флорида.

Ранее Трамп заявил об угрозе для его жизни со стороны Ирана.