Момент атаки ВС РФ на ресторан с командирами ВСУ попал на видео

Появилось видео атаки «Искандера» на ресторан с командирами ВСУ в Кривом Роге

Момент ракетного удара российской армии по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где происходило совещание командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными военными, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно летящую в направлении здания ракету, которая быстро достигает своей цели. Затем в кадре видно мощный огневой залп и масштабное задымление.

До этого Минобороны РФ подтвердило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

В конце марта Telegram-канал «Военное дело» заявил, что расчет ракетного комплекса «Искандер» в составе Вооруженных сил РФ нанес удар по месту размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО в Днепропетровской области Украины. Целью стали фабричные корпуса в городе Кривой Рог, которые использовались как казармы для зарубежных военнослужащих.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.