Гретцки презентовал Овечкину рекордную шайбу

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок от канадского форварда Уэйна Гретцки шайбу, ставшую для него 894-й в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

После игры канадец спустился в раздевалку «Кэпс» и передал 39-летнему капитану игровой снаряд.

«От великого великому» — подписала совместную фотографию Овечкина и Гретцки с шайбой медиаслужба «Вашингтона».

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин обратился к партнерам по «Вашингтону» после рекордного гола.