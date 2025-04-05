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Стало известно о влиянии пошлин Трампа на компанию Nintendo

Nintendo отложила дату начала приема заказов на Switch 2 в США из-за пошлин
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Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Компания Nintendo отложила дату начала приема заказов на новую игровую приставку Switch 2 в США из-за введения пошлин на импортные товары. Об этом говорится на сайте компании.

«Предварительные заказы на Nintendo Switch 2 в США не начнутся 9 апреля 2025 года, чтобы оценить потенциальное влияние пошлин и меняющихся рыночных условий. Nintendo обновит сроки позднее», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении указывается, что дата выхода самой консоли останется неизменной и пройдет 5 июня. В компании подчеркнули, что задержка предзаказа касается только США.

До этого Nintendo провела специальное мероприятие для журналистов в США, где представители СМИ могли опробовать консоль Nintendo Switch 2 в течение ограниченного времени. Вскоре после этой активности в различных отраслевых изданиях начали появляться предварительные рецензии на устройство.

Судя по отзывам журналистов, Nintendo Switch 2 демонстрирует значительный скачок в производительности по сравнению с предшественницей.

Ранее стало известно, сколько Nintendo Switch 2 может стоить в России.

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