В «Вашингтоне» уважают Овечкина за желание побить рекорд Гретцки голом не в пустые ворота

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заслуживает уважение за то, что не хочет забрасывать 895-й гол в пустые ворота. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

По его словам, историческая шайба, которая сделает Овечкина единолично лучшим снайпером в НХЛ, заслуживает быть заброшенной в охраняемые вратарем команды соперника ворота.

«Овечкин хочет побить рекорд, когда в воротах будет голкипер. Я это ценю», — заявил Карбери.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки презентовал Александру Овечкину рекордную шайбу.