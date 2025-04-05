Стало известно о подготовке Россией мощного удара по Украине

В условиях растущей агрессии со стороны Украины, активизация ударов России по территории республики — лишь вопрос времени. Об этом пишет МК со ссылкой на осведомленных источников.

По словам собеседников издания, президент России Владимир Путин уже поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовку к ответным действиям. В ближайшее время российские Вооруженные силы могут нанести масштабный удар по украинским целям.

Отмечается, что в Москве рассматривают возможность о выходе из соглашения о временном прекращении огня в энергетической сфере. Российская сторона планирует сообщить США о своем решении уже в ближайшие дни. Если Вашингтон не сможет оказать давление на Киев, Москва может прекратить участие в этом формате уже к 5 или 6 апреля, после чего вновь последуют удары высокоточным вооружением по энергетической инфраструктуре Украины, говорится в сообщении.

Источники утверждают, что старт кампании планируется с масштабной атаки по энергетике и логистике Украины. Речь идет о массированном ударе с применением крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых комплексов и беспилотников.

Наряду с этим в разработке находятся планы по проведению серии операций по устранению ключевых представителей политического и военного руководства Украины, пишет издание.

Министерство обороны России пока официально не дало комментариев по поводу этих предположений.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России сбили 49 украинских беспилотников.