Овечкин обратился к партнерам по «Вашингтону» после рекордного гола

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в игре против «Чикаго Блэкхоукс» поблагодарил своих одноклубников. Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Весело, здорово? Много внимания журналистов и общественности, но... Ребята, спасибо. За все что вы сделали для меня и моей семьи. Для меня это невероятно много значит. Так что да, спасибо», — заявил Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее тренер «Вашингтона» сравнил величие Овечкина и Гретцки.